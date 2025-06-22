Деку о сходстве Ямаля с Месси и Роналдиньо: «Гении видят то, чего не видят другие — именно таков Ламин. Приятно снова видеть игроков “Барсы” среди претендентов на “Золотой мяч”

— Пусть он постарается абстрагироваться от всего мира. Мы не должны обременять его.
— Должен ли Ямаль уже сейчас получить «Золотой мяч»?
— Есть варианты — например, Педри, Дембеле или Витинья. Приятно снова видеть игроков «Барсы» в числе претендентов.
— В чем сходство Ламина с Месси и Роналдиньо?
— Гении похожи в том, что они видят то, чего не видят другие, и у Ламина есть эта способность. Он по-своему доминирует в футболе, а что касается его личной жизни, то каждый игрок живет в своем мире. Его ситуация отличается, например, от ситуации Роберта Левандовского, — сказал спортивный директор «Барселоны».