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Два футболиста «Ривер Плейт» удалены в матче с «Интером». Обе команды пытались утихомирить Акунью после финального свистка, Думфрис убежал в подтрибунное помещение

Аргентинская команда уступила со счетом 0:2 в игре третьего тура клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

На 66-й минуте защитник «Ривер Плейт» Лукас Мартинес Куарта получил прямую красную карточку за подкат против Генриха Мхитаряна, стремившегося убежать один на один.

В компенсированное время ко второму тайму также был удален защитник Гонсало Монтьель, получившую вторую желтую карточку.

После финального свистка представители команд устремились в сторону пытавшихся разобраться между собой Маркоса Акуньи и Дензела Думфриса.

Футболисты и тренеры хотели успокоить Акунью, а Думфрис сразу же убежал в подтрибунное помещение.

Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ривер Плейт».

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