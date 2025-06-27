Холанд забил 300 голов быстрее Месси, Роналду и Мбаппе — в 370-м матче

Холанд достиг отметки в 300 мячей быстрее, чем Криштиану Роналду (554 матча), Лионель Месси (418 матчей) и Килиан Мбаппе (409 матчей), согласно данным ESPN.
Холанд забил 300-й гол в карьере — «Ювентусу» на групповом этапе КЧМ.
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