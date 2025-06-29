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Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»

«Не думаю, что нужно кого-то убеждать. “Приезжайте и сами посмотрите!” — вот что нужно говорить людям.

Источник: Спортс"

Приведу пример: сейчас я на Красном море. Я приезжаю сюда не просто так. Я приезжаю сюда потому, что мне тут нравится, моей семье тут нравится. Здесь я чувствую покой.

И я говорю не только про самые выдающиеся места, но и про Эр-Рияд, Джидду. Мне нравится Саудовская Аравия, я рекомендую людям приехать. Здесь многое изменилось. Я знаю историю страны, знаю, что многое поменялось. Так что здесь здорово, рекомендую посетить эту чудесную страну. У вас чудесная культура, которая мне очень нравится«, — сказал форвард “Аль-Насра”.