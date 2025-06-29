Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах"

— Я могу пообщаться с футболистом. Что значит «упрашивать»? Нормальная практика, когда тренер общается с футболистом — не только с российским, но и с зарубежным. Нормальная практика — переговорить, понять, в каком он состоянии, что он думает. Игрок интересуется, на какой позиции его видит тренер, в какой футбол играет команда, — сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.