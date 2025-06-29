Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах"

— Вы не звоните футболистам и не упрашиваете перейти в команду?
— Я могу пообщаться с футболистом. Что значит «упрашивать»? Нормальная практика, когда тренер общается с футболистом — не только с российским, но и с зарубежным. Нормальная практика — переговорить, понять, в каком он состоянии, что он думает. Игрок интересуется, на какой позиции его видит тренер, в какой футбол играет команда, — сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Переход Сергеева в «Динамо» может затянуться до 1 июля. Причины задержки — юридические нюансы контракта с «Крыльями» и право первоочередного выкупа «Зенитом» («СЭ»).