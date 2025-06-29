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Анзор Кавазашвили: «Впечатление, что в СМИ есть табу — неприятное о Карпине не писать. Играла бы сборная против сборной легионеров РПЛ — увидел бы он поражение наяву. Но играть не ст

«Зачем опять Карпину дали возможность совмещать две должности? Пусть он и работает в “Динамо”.

Источник: Спортс"

Но сборная-то у нас играет на задворках. Стоит нам сыграть против команды посильнее, как Нигерия, и ребята ни в чем не превзошли нигерийцев. К чему мы готовимся?

Я предлагал сделать товарищеский матч сборной России против сборной легионеров РПЛ. Играла бы наша сборная против них, вот Карпин бы и увидел наяву, что сборную России переиграла бы сборная легионеров. Но они не стали играть, потому что испугались.

Хоть один бы сказал, что Анзор прав или Анзор неправ. Такое впечатление, что в прессе и в СМИ есть табу — неприятные вопросы в отношении Карпина не писать", — заявил бывший вратарь сборной СССР.