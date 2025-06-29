Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
28.06
Бенфика
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
96.00
X
7.60
П2
1.10
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.24
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.15
П2
1.68
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.68
П2
5.30
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2

Ринат Билялетдинов: «Если наш футбол будет с красивой картинкой, пресса будет хвалить и привлекать внимание — уверяю, это даром не пройдет. Нужно импортозамещение»

"Нужно импортозамещение в этой ситуации, нужно делать свою картинку, и спорту нужно на деле уделять внимание не только не словах, но и на деле. Не только к детскому, но и профессиональному.

Источник: Спортс"

Должна быть цель, она должна быть российской — звание чемпиона России, обладателя кубка должны быть очень почетными. Если наш футбол будет с красивой картинкой, если будет освещать пресса, хвалить и прочее, привлекать внимание к российскому футболу. И я уверяю вас, это даром не пройдет«, — сказал бывший главный тренер “Рубина”.