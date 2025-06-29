Ринат Билялетдинов: «Если наш футбол будет с красивой картинкой, пресса будет хвалить и привлекать внимание — уверяю, это даром не пройдет. Нужно импортозамещение»

Должна быть цель, она должна быть российской — звание чемпиона России, обладателя кубка должны быть очень почетными. Если наш футбол будет с красивой картинкой, если будет освещать пресса, хвалить и прочее, привлекать внимание к российскому футболу. И я уверяю вас, это даром не пройдет«, — сказал бывший главный тренер “Рубина”.