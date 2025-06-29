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Игра «Челси» и «Бенфики» прервана из-за грозы в районе стадиона на 86-й минуте. Непогода повлияла на 6 матчей клубного ЧМ в США

Команды встречаются в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира на стадионе «Банк оф Америка». На 86-й минуте футболисты отправились в подтрибунное помещение из-за того, что в районе арены началась гроза.

Источник: Спортс"

Команды встречаются в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира на стадионе «Банк оф Америка». На 86-й минуте футболисты отправились в подтрибунное помещение из-за того, что в районе арены началась гроза. Пауза продлится не менее получаса.

Ранее организаторы прибегали к остановке игры или переносу времени ее возобновления в матчах «Окленд Сити» против «Бенфики» и «Бока Хунионс», встречах «Пачука» — «Ред Булл Зальцбург», «Ульсан ХД» — «Мамелоди Сандаунс», «Палмейрас» — «Аль-Ахли».

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