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Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21. У хавбека Англии и «Ливерпуля» 5 голов в турнире

Хавбек молодежной сборной Англии и «Ливерпуля» забил 5 голов в турнире, в том числе в финале с Германией (3:2 доп. вр.).

Источник: Спортс"

Группа технических наблюдателей УЕФА так охарактеризовала выступление Эллиотта: "Без сомнения, самый эффективный игрок сборной Англии с первого матча и далее. Он продемонстрировал блестящую тактическую подготовку, которая позволяла ему находить пространство для приема мяча в опасных зонах. Кроме того, на протяжении всего турнира Эллиотт делал результат, создавая и забивая важнейшие голы команды на победном турнире.

Он также продемонстрировал превосходные лидерские качества, образцовую рабочую этику и приверженность интересам команды. Большой игрок для большой сцены".

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