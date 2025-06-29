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Мареска об остановке матча с «Бенфикой» на 2 часа: «Это издевательство. Возможно, США — неподходящее место для турнира»

Игра ⅛ финала клубного чемпионата мира прерывалась из-за непогоды.

Источник: Спортс"

"Мы ничего не позволяли сопернику и создали достаточно моментов, чтобы победить. А потом, после перерыва, игра полностью изменилась.

Лично я считаю, что это не футбол. Уже седьмой, восьмой, девятый матч прерывается. Думаю, это издевательство. Честно говоря, это не футбол. Нам такое не надо. Нельзя быть в игре [так долго].

Это нечто беспрецедентное, но мне тяжело это понять. Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда матч нужно переносить. Но если вы прерываете 7−8 матчей, это означает, что, возможно, здесь [в США] неподходящее место для турнира«, — сказал тренер “Челси”.