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Вольтемаде с 6 голами стал лучшим бомбардиром Евро U21. На форварда Германии и «Штутгарта» претендует «Бавария»

Нападающий сборной Германии и «Штутгарта» забил 6 голов в турнире.

Источник: Спортс"

Второе место в споре бомбардиров с 5 мячами занял хавбек сборной Англии Харви Эллиотт, третье — форвард Бундестим Нельсон Вайпер, на счету которого 4 гола.

«Штутгарт» хочет 100 млн евро за Вольтемаде. «Бавария» оценивала форварда в 50 млн (Kicker).

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