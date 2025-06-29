Вольтемаде с 6 голами стал лучшим бомбардиром Евро U21. На форварда Германии и «Штутгарта» претендует «Бавария»

Второе место в споре бомбардиров с 5 мячами занял хавбек сборной Англии Харви Эллиотт, третье — форвард Бундестим Нельсон Вайпер, на счету которого 4 гола.
«Штутгарт» хочет 100 млн евро за Вольтемаде. «Бавария» оценивала форварда в 50 млн (Kicker).
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