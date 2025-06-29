«Агкацев — сильнейший российский вратарь, у него космические показатели». Тренер голкиперов «Ядран Декани» об игроке «Краснодара»

— Агкацев. Я посмотрел статистику. Если сравнивать XG с фактически пропущенными мячами, то у него минус 19. Это космический показатель, я даже в первый момент не поверил в такую цифру. Уже когда в показателе вратаря просто минус — это хороший уровень, когда минус 10 — это вратарь топ-уровня, а у Агкацева минус 19. Было бы время, сравнил с вратарями из европейских лиг. Думаю, он по этому показателю будет лучшим в Европе.