Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «В первой половине овертайма мы играли лучше и могли забить. Такое тяжело принять»

После удаления стало очень сложно играть против соперника такого уровня. В таких условиях и так трудно, а когда у тебя на одного игрока меньше на протяжении получаса, то становится еще тяжелее.
В первой половине овертайма мы играли лучше [соперника], создали 4 момента после переходных фаз и могли забить по крайней мере один гол. Но затем пропустили, счет стал 1:2 — и все было кончено. Такое тяжело принять«, — сказал тренер “Бенфики”.
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