Мареска о 4:1 с «Бенфикой»: «Один из лучших матчей “Челси” за последний месяц. После возобновления игры настрой был уже другим»

На протяжении 85 минут мы ничего не позволяли сопернику, а потом в течение 5 минут [после возобновления матча] они создавали моменты, и это неслучайно. Они забили, потому что им нужно было отыграться. Мы находились в помещении, ведя в счете, вернулись на поле — и настрой уже другой. Было крайне тяжело«, — сказал тренер “Челси”.