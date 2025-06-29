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«В Словении не верят, что “Ротор” собирал по 20 тысяч зрителей во втором дивизионе». Тренер вратарей «Ядран Декани» о посещаемости

«Первое отличие — в деньгах. Словенский футбол очень небогатый. Пару лет назад в Словению вернулся Иличич, который играл в “Аталанте”. Я читал, что у него зарплата 15 тысяч евро [в месяц]. Это одна из самых высоких зарплат в истории словенского футбола.

Источник: Спортс"

«Первое отличие — в деньгах. Словенский футбол очень небогатый. Пару лет назад в Словению вернулся Иличич, который играл в “Аталанте”. Я читал, что у него зарплата 15 тысяч евро [в месяц]. Это одна из самых высоких зарплат в истории словенского футбола. 15 тысяч евро для России — это не уровень легенды.

Еще такой пример. Самый дорогой клуб Словении «Целе», который бился на равных с «Фиорентиной» в ¼ финала Лиги конференций, имеет состав, равный по цене составу воронежского «Факела». Если верить интернет-порталу Transfermarkt.

Футбол для словенцев не на первом месте, очень маленькая посещаемость на матчах. Я посмотрел статистику, самый посещаемый матч в прошедшем сезоне собрал меньше 10 тысяч зрителей. А я своим тренерам рассказываю, что наш «Ротор» собирает во Второй лиге [дивизионе] под 20 тысяч зрителей. Они просто не верят мне. Финал Кубка Словении в этом году собрал, например, всего 6000 зрителей«, — сказал тренер вратарей словенского клуба “Ядран Декани”.