«В Словении не верят, что “Ротор” собирал по 20 тысяч зрителей во втором дивизионе». Тренер вратарей «Ядран Декани» о посещаемости

Футбол для словенцев не на первом месте, очень маленькая посещаемость на матчах. Я посмотрел статистику, самый посещаемый матч в прошедшем сезоне собрал меньше 10 тысяч зрителей. А я своим тренерам рассказываю, что наш «Ротор» собирает во Второй лиге [дивизионе] под 20 тысяч зрителей. Они просто не верят мне. Финал Кубка Словении в этом году собрал, например, всего 6000 зрителей«, — сказал тренер вратарей словенского клуба “Ядран Декани”.