Энрике о матче с «Интер Майами»: «Месси уникален в обращении с мячом, Бускетс и Альба все те же. Будет трудно оказать давление, если “ПСЖ” не сможет прессинговать и забрать владение&raq

Если мы не сможем прессинговать, то нам будет сложно оказывать на них давление. Будет не очень хорошо, если мы не сможем забрать мяч себе, потому что Бускетс на том же уровне, он остался таким же, Месси уникален в обращении с мячом. Луис Суарес — вы видели его последний забитый гол, какое мастерство. Жорди Альба действует из глубины, он все тот же.