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Маскерано о матче с «ПСЖ»: «Почему бы не мечтать о том, чтобы шокировать их? У “Интер Майами” есть шанс побороться. Месси здоров и играет за нас, это помогает сохранять спокойствие&raqu

Сегодня команды встретятся в ⅛ финала клубного чемпионата мира. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

"Мы постараемся соответствовать стандартам и сделать все наилучшим образом. И почему бы нам не мечтать о том, чтобы шокировать их?

Мое сообщение [игрокам] заключается в том, что это еще не конец, нам предстоит провести матч. Мы знаем, что сражаемся с уникальным по силе противником, одним из лучших в мире, но это футбол. Почему бы не попытаться сыграть наилучшим образом, почти идеально для нас, и иметь шанс побороться и какой-то шанс пройти дальше.

Мы не наивны, мы знаем, что кажемся более слабой командой, это ясно. Это не значит, что они могут покончить с нами заранее. Мы будем бороться, вот в чем суть. Я думаю, что самое прекрасное в этом матче то, что мы заслужили право играть в нем.

Все вокруг Лео [Месси] вызывает большой интерес. Мы, аргентинцы, знаем это после чемпионата мира [2022 года] и всего этого.

Самое главное, что Лео здоров и играет за нас. Я думаю, это помогает нам сохранять спокойствие больше, чем что-либо другое. В конце концов это футбольный матч«, — сказал главный тренер “Интер Майами” на пресс-конференции.

Энрике о матче с «Интер Майами»: «Будет трудно оказать давление, если “ПСЖ” не сможет забрать мяч. Месси уникален в обращении с ним, Бускетс и Альба все те же».