Маскерано о матче с «ПСЖ»: «Почему бы не мечтать о том, чтобы шокировать их? У “Интер Майами” есть шанс побороться. Месси здоров и играет за нас, это помогает сохранять спокойствие&raqu

Мы не наивны, мы знаем, что кажемся более слабой командой, это ясно. Это не значит, что они могут покончить с нами заранее. Мы будем бороться, вот в чем суть. Я думаю, что самое прекрасное в этом матче то, что мы заслужили право играть в нем.