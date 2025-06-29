Энрике о Месси: «Для меня Лео — эталон, лучший футболист в истории. В “Барселоне” я видел, как он делает невероятные вещи, и он остается примером для подражания»

«Нет лучшего места для соревнования, чем этот замечательный стадион, против команды, где все еще играет человек по имени Лео Месси, который является примером не только для кулес (болельщиков “Барселоны” — Спортс» «), которые много лет наслаждались игрой Лео в “Барсе”, но и для тех, кто наслаждается самим Лео Месси как футболистом, который продолжает оставаться образцом для подражания.
Десять, пятнадцать лет — я не знаю, как долго еще [Месси будет на пике]. Для меня он, без сомнения, эталон и лучший футболист в истории. Я принимаю другие мнения, но прежде всего [значение имеет] его постоянство на протяжении многих лет, он соревнуется на самом высоком уровне, играя каждые три дня.
В «Барсе» я получил возможность добиться всего в качестве тренера, и я наслаждался этим не только в течение этих трех лет, но и во время тренировок — по моим оценкам, около 200 тренировок в каждом сезоне. Я видел, как Лео Месси на тренировках делал то, на что способны лишь особенные игроки, что-то невероятное.
Умение справляться в игровых эпизодах и так легко контролировать способен только человек, обладающий такими качествами. Это настоящее удовольствие, захватывающий опыт, и я думаю, что у всех нас остались приятные воспоминания об этом«, — сказал главный тренер “ПСЖ”, возглавлявший “Барселону” с 2014 по 2017 год.