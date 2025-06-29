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Энрике о Месси: «Для меня Лео — эталон, лучший футболист в истории. В “Барселоне” я видел, как он делает невероятные вещи, и он остается примером для подражания»

Сегодня «ПСЖ» сыграет с «Интер Майами» в ⅛ финала клубного чемпионата мира. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

«Нет лучшего места для соревнования, чем этот замечательный стадион, против команды, где все еще играет человек по имени Лео Месси, который является примером не только для кулес (болельщиков “Барселоны” — Спортс» «), которые много лет наслаждались игрой Лео в “Барсе”, но и для тех, кто наслаждается самим Лео Месси как футболистом, который продолжает оставаться образцом для подражания.

Десять, пятнадцать лет — я не знаю, как долго еще [Месси будет на пике]. Для меня он, без сомнения, эталон и лучший футболист в истории. Я принимаю другие мнения, но прежде всего [значение имеет] его постоянство на протяжении многих лет, он соревнуется на самом высоком уровне, играя каждые три дня.

В «Барсе» я получил возможность добиться всего в качестве тренера, и я наслаждался этим не только в течение этих трех лет, но и во время тренировок — по моим оценкам, около 200 тренировок в каждом сезоне. Я видел, как Лео Месси на тренировках делал то, на что способны лишь особенные игроки, что-то невероятное.

Умение справляться в игровых эпизодах и так легко контролировать способен только человек, обладающий такими качествами. Это настоящее удовольствие, захватывающий опыт, и я думаю, что у всех нас остались приятные воспоминания об этом«, — сказал главный тренер “ПСЖ”, возглавлявший “Барселону” с 2014 по 2017 год.