Энрике о Месси: «Для меня Лео — эталон, лучший футболист в истории. В “Барселоне” я видел, как он делает невероятные вещи, и он остается примером для подражания»

Десять, пятнадцать лет — я не знаю, как долго еще [Месси будет на пике]. Для меня он, без сомнения, эталон и лучший футболист в истории. Я принимаю другие мнения, но прежде всего [значение имеет] его постоянство на протяжении многих лет, он соревнуется на самом высоком уровне, играя каждые три дня.