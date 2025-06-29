Главный тренер «Партизана» назвал Братский кубок подтверждением дружбы России и Сербии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Товарищеский турнир «Братский кубок», в котором примут участие футбольные клубы из России и Сербии, подчеркивает дружбу между двумя странами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сербского «Партизана» Срджан Благоевич.
Братский кубок пройдет в Москве с участием «Партизана», белградского ОФК, московских ЦСКА и «Динамо». Турнир стартует 30 июня и завершится 5 июля.
«Я очень рад, что нахожусь в Москве, большая честь для меня, — сказал Благоевич. — Очень полезный опыт, очень полезный турнир. Это подчеркивает спортивное сотрудничество, дружбу между клубами и странами. Хочу поблагодарить организаторов, которые пригласили нас. Надеюсь, что болельщики получат удовольствие».
Главный тренер ОФК Симо Крунич отметил важность предстоящих матчей для команды: «В первую очередь спасибо за приглашение, приветствую всех россиян. Очень счастлив вновь оказаться на турнире. Для нас важны эти матчи».
Братский кубок проводится в третий раз. В 2023 году два матча между собой провели ЦСКА и «Динамо», в 2024-м турнир прошел с участием «Партизана» и ОФК. Как и годом ранее, московским клубам вновь предстоит провести по матчу против каждого из сербских коллективов.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. В марте 2024 года сборные России и Сербии провели товарищеский матч в Москве. Победу одержали российские футболисты (4:0).