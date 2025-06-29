Главный тренер «Партизана» назвал Братский кубок подтверждением дружбы России и Сербии

Братский кубок проводится в третий раз. В 2023 году два матча между собой провели ЦСКА и «Динамо», в 2024-м турнир прошел с участием «Партизана» и ОФК. Как и годом ранее, московским клубам вновь предстоит провести по матчу против каждого из сербских коллективов.