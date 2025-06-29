Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Дело не только в футболе, я хочу вносить вклад в развитие страны. Фанаты любят меня, мы можем выиграть серьезный трофей с клубом»

И, как я уже говорил, я хочу выиграть серьезный трофей с этим клубом. Не только Кубок арабских чемпионов, который мы выиграли два года назад, но и что-то большее. Я верю, что у нас есть потенциал завоевывать более важные титулы«, — сказал нападающий “Аль-Насра”.