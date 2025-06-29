Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.25
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.78
Футбол. Зарубежный
30.06
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.70
П2
5.40
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.83
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2

«Месси — лучший игрок в истории “Барсы”. Его чествование на “Камп Ноу” состоится, когда стадион будет готов на 100%». Вице-президент клуба Форт о Лео

— Состоится ли открытие нового «Камп Ноу» в рамках следующего Кубка Гампера в 2026 году?

Источник: Спортс"

— Я думаю, летом 2026 года мы сможем сказать, что стадион готов. Визуально он не будет готов на 100%, крышу все равно нужно будет закрыть. Но в остальном все.

— Будет ли Лео Месси на этом открытии?

— Чествование Лео Месси на «Камп Ноу» должно состояться, когда стадион будет готов на 100%. Это обязательно произойдет, потому что он лучший игрок в истории «Барсы», — заявила вице-президент клуба Елена Форт.

Ранее «Барселона» объявила, что проведет первый матч на обновленном стадионе 10 августа — в рамках Кубка Жоана Гампера. После этого клуб планирует проводить домашние матчи с ограниченной посещаемостью — от 50 000 до 60 000 зрителей. В перерывах между играми продолжатся работы по реконструкции «Камп Ноу».

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше