0:4 от «ПСЖ» — крупнейшее поражение Месси со времен 2:8 от «Баварии» в 2020 году

В последний раз до этого дня Месси проигрывал с разницей как минимум в четыре мяча 14 августа 2020 года. Тогда «Барселона» с аргентинцем в составе уступила «Баварии» в Лиге чемпионов — 2:8.
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