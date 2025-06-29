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0:4 от «ПСЖ» — крупнейшее поражение Месси со времен 2:8 от «Баварии» в 2020 году

«Интер Майами» уступил «ПСЖ» со счетом 0:4 на клубном чемпионате мира.

Источник: Спортс"

В последний раз до этого дня Месси проигрывал с разницей как минимум в четыре мяча 14 августа 2020 года. Тогда «Барселона» с аргентинцем в составе уступила «Баварии» в Лиге чемпионов — 2:8.

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