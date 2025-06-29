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Хавьер Маскерано: «Месси провел отличный матч. Тренировать его — это честь. Но против такого “ПСЖ” даже Лео сложно»

"Я считаю, что Лео провел отличный матч, несмотря на ограниченные возможности, которые у нас были. Во втором тайме мы больше играли на контратаках.

Источник: Спортс"

Я думаю, что сегодня, когда ему 38 лет, тренировать его — это честь. Но против «ПСЖ», команды такого уровня, даже Месси сложно«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.

У Месси 1 гол в 4 матчах на клубном ЧМ — «Порту» со штрафного.