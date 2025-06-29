Луис Суарес и Серджи Бускетс вслед за аргентинцем также получили по 3 балла от французского L"Équipe. Жорди Альба оценен на два балла, главный тренер «Майами» Хавьер Маскерано — на четыре.
Лучшими игроками у «Интера» признаны Теласко Сеговия, Федерико Редондо, Тадео Альенде и Оскар Устари — у всех оценка «четыре».
У «ПСЖ» наивысший балл получили Витинья и Жоау Невеш — 8, у Хвичи Кварацхелии — 6. Луис Энрике заработал 7 баллов.
Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».Читать дальше