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Месси получил 3 из 10 за матч с «ПСЖ» от L"Équipe. Лучшая оценка у Витиньи и Невеша — 8

В матче ⅛ финала КЧМ «Интер Майами» уступил чемпионам Франции со счетом 0:4.

Источник: Спортс"

Луис Суарес и Серджи Бускетс вслед за аргентинцем также получили по 3 балла от французского L"Équipe. Жорди Альба оценен на два балла, главный тренер «Майами» Хавьер Маскерано — на четыре.

Лучшими игроками у «Интера» признаны Теласко Сеговия, Федерико Редондо, Тадео Альенде и Оскар Устари — у всех оценка «четыре».

У «ПСЖ» наивысший балл получили Витинья и Жоау Невеш — 8, у Хвичи Кварацхелии — 6. Луис Энрике заработал 7 баллов.

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