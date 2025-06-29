«Севилья» объявила об уходе Сауля и Самби-Локонга. Игроки вернутся в «Атлетико» и «Арсенал» после аренды

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ФК «Атлетико» Мадрид: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

ФК «Атлетико» Мадрид — один из старейших в Европе. Сейчас он прочно ассоциируется с аргентинским наставником Диего Симеоне — опытный тренер долгое время руководит испанской командой. Собрали главное об истории ФК «Атлетико Мадрид», звездах, которые прославили этот клуб, и о текущей ситуации в тренировочном лагере «матрасников».