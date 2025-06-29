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У Кейна 40 голов в 50 матчах за «Баварию» в сезоне. Форвард забил «Фламенго» в ⅛ финала КЧМ

Нападающий «Баварии» отличился в первом тайме матча ⅛ финала клубного чемпионата мира против «Фламенго» (2:1, первый тайм).

Источник: Спортс"

Этот гол стал 40-м в 50 играх за мюнхенцев в нынешнем сезоне для английского форварда.

Кейн забил 26 голов в Бундеслиге, 11 мячей — в Лиге чемпионов, 1 — в Кубке Германии, 2 — на клубном ЧМ.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фламенго» — «Бавария».

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