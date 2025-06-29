Вирхиния Торресилья: «Неравенство прав — сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в условиях. Желаю, чтобы нам не приходилось делить футбол на мужской и женский»

"Есть много аспектов, которые нужно улучшить, и самый очевидный — это равенство условий. Неравенство прав — сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в том, чтобы у нас было все необходимое: собственные раздевалки, натуральный газон, ВАР. И неправда, что мы не хотим женщин-арбитров. Мы хотим лучших условий, как у любых футболистов.