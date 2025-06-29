Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.42
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2

Вирхиния Торресилья: «Неравенство прав — сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в условиях. Желаю, чтобы нам не приходилось делить футбол на мужской и женский»

"Есть много аспектов, которые нужно улучшить, и самый очевидный — это равенство условий. Неравенство прав — сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в том, чтобы у нас было все необходимое: собственные раздевалки, натуральный газон, ВАР.

"Есть много аспектов, которые нужно улучшить, и самый очевидный — это равенство условий. Неравенство прав — сложная проблема в женском футболе, и дело не в зарплате, а в том, чтобы у нас было все необходимое: собственные раздевалки, натуральный газон, ВАР. И неправда, что мы не хотим женщин-арбитров. Мы хотим лучших условий, как у любых футболистов.

Шаги, которые нам нужно сделать как обществу, — это радикально изменить ситуацию с негативными комментариями и травлей. В мире много злых людей, и комментарии бывают очень жесткими«, — отметила Вирхиния Торресилья, выступая на мероприятии под названием “Будущее женского футбола начинается уже сейчас”.

Также девушка пожелала, «чтобы нам не приходилось разделять футбол на мужской и женский, чтобы говорили просто о футболе, без различий».