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Баджо не считает себя легендой уровня Пеле и Марадоны: «Трудно увидеть себя среди них, я никогда так не чувствовал. Я один из миллиардов людей, мне повезло играть в футбол и делать то, что я люблю»

"Спасибо, но я этого не вижу.

Источник: Спортс"

Я не знаю, что вам сказать. Трудно увидеть себя среди них. Я никогда так не чувствовал.

Я всегда чувствовал себя одним из миллиардов людей, ходящих по этой земле. Мне повезло играть в футбол и делать то, что я люблю. Но я не чувствую себя таким же, как они", — заявил Баджо.

Ранее экс-игрок сборной Италии, «Ювентуса» и «Милана» встретился с Лионелем Месси на клубном чемпионате мира в США. Форвард «Интер Майами» выложил фотографию с Баджо и подаренной им футболкой в соцсетях, назвав его «легендой футбола».

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