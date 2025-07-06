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Защитник «Боруссии» Антон о 2:3 с «Реалом»: «Если бы повезло чуть больше, мы могли пройти дальше. Сэйв Куртуа в концовке был невероятен — я думал, что мяч уже пересек линию в

"После того как мы отыграли один гол, пытались забить второй. Мы не сдались, и это хорошая черта характера. Сэйв в концовке [от Куртуа] был невероятен — я думал, что мяч уже пересек линию ворот.

Источник: Спортс"

Первые два гола были пропущены слишком легко, мы отнеслись чересчур уважительно к сопернику. Но в целом участие в клубном чемпионате было для нас особенным опытом. Мы берем отсюда много позитивного. Если бы повезло чуть больше, сегодня мы могли пройти дальше«, — сказал защитник “Боруссии”.