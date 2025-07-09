Кварацхелия перед «Реалом»: «Мбаппе — один из лучших футболистов прямо сейчас. Это очень хорошая команда, “ПСЖ” должен уважать всех их игроков»

Форвард мадридской команды Килиан Мбаппе забил первый мяч на турнире в прошлой игре с дортмундской «Боруссией» (3:2).
— В их команде есть не только один футболист! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мы сосредоточены на своей игре.
— Вы бы предпочли, чтобы Мбаппе был на поле или остался скамейке запасных?
-Это сложный вопрос. Мбаппе — один из лучших игроков прямо сейчас. «Реал» — это более опасная команда с Мбаппе.
У них есть прекрасные футболисты, но, прежде всего, это качественная команда, — сказал вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.