Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Легия
1
:
Актобе
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Рунавик
4
:
ХИК
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Железничар
1
:
Копер
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Сутьеска
1
:
Динамо Брс
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Вардар
3
:
Ла Фиорита
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Спартак Тр
0
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Малишево
0
:
Викингур Р
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Шахтер
6
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Дечич
2
:
Силекс
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Торпедо-БелАЗ
3
:
Работнички
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Биркиркара
1
:
Петрокуб
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Влазния
0
:
Даугавпилс
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Левски
0
:
Хапоэль Беэр-Шева
0
П1
X
П2

Мойзес об истекающем контракте с ЦСКА: «Интерес должен идти в первую очередь от клуба. Не буду ломиться в дверь»

Соглашение с армейцами рассчитано до лета 2026 года. По итогам прошлого сезона 30-летний бразилец был признан лучшим защитником РПЛ.

Источник: Sports

— У вас через год заканчивается контракт. Вроде уже должны быть активные переговоры по продлению контракта, если вас хотят сохранить.

— Я просто играю в футбол и стараюсь выкладываться максимально. Надеюсь, что болельщики и руководство остаются довольны. Вопрос моего контракта остается за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь.

— Раньше появлялась информация о вашем возможном переходе в «Динамо». Что-то слышали об этом?

— Нет. Все это остается на моих агентах. Если что-то появится, то можно общаться, но пока нет никаких официальных предложений. В любом случае я сфокусирован на ЦСКА и подготовке к новому сезону, — сказал Мойзес.