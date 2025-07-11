Шченсны о Ямале: «Не вижу в его поведении никаких красных флагов. Кто-то скажет: Неймар мог достичь большего, будь у него другое отношение. Но тогда он не был бы тем Неймаром, что устраивает шоу на&n

Кто-то сегодня может сказать, например, что Неймар мог бы достичь гораздо большего в футболе, если бы у него было другое отношение. Но если бы у Неймара было другое отношение к футболу и к жизни, он не был бы тем самым Неймаром, который устраивает шоу на поле.