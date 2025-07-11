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Шченсны о Ямале: «Не вижу в его поведении никаких красных флагов. Кто-то скажет: Неймар мог достичь большего, будь у него другое отношение. Но тогда он не был бы тем Неймаром, что устраивает шоу на&n

"Я верю, что у каждого свой путь, и на сегодняшний день я не вижу в поведении Ламина Ямаля никаких красных флагов. Я считаю, что его отношение к футболу, к жизни и делает его тем игроком, каким он является.

Источник: Спортс"

"Я верю, что у каждого свой путь, и на сегодняшний день я не вижу в поведении Ламина Ямаля никаких красных флагов. Я считаю, что его отношение к футболу, к жизни и делает его тем игроком, каким он является. Это как с темпераментом — его невозможно изменить.

Кто-то сегодня может сказать, например, что Неймар мог бы достичь гораздо большего в футболе, если бы у него было другое отношение. Но если бы у Неймара было другое отношение к футболу и к жизни, он не был бы тем самым Неймаром, который устраивает шоу на поле.

Я считаю, что на таких людей не стоит оказывать чрезмерного давления. Наоборот — нужно быть внимательными и дать им возможность получать удовольствие от футбола. Их радость заразительна — не только для партнеров по команде, но и для миллионов людей по всему миру, которые вот-вот влюбятся в футбол.

Думаю, это скорее задача окружения Ямаля, а не его самого. Парню всего 17 лет — он имеет право, и возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки. Главное — чтобы эти ошибки не имели серьезных последствий. Его окружение наверняка будет играть в этом важную роль«, — сказал голкипер “Барселоны” в эфире канала Foot Truck.

Ямаль готовит празднование 18-летия вместе с Нико Уильямсом — приглашены IShowSpeed, певица Bad Gyal и другие музыканты. На вечеринке запретят пользоваться мобильными телефонами.

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