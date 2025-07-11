Дмитрий Черышев: «Спартаку» бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Я бы попробовал подписать Джейми"

Поторопился ли «Спартак» с Заболотным? Это им решать, конечно. Но красно-белым бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Он больше подходит по стилю. Все хотят, чтобы клуб больше играл в атакующий футбол. Многие болельщики живут еще романцевской эпохой. Все хотят комбинации, стеночки, забегания.