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Дмитрий Черышев: «Спартаку» бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Я бы попробовал подписать Джейми"

«Я бы на месте “Спартака” попробовал подписать Варди вместо Заболотного. Да, Антон в некоторых матчах хорошо проявил себя. Но Варди — человек с именем. Этот переход повысил бы интерес к нашей лиге.

Источник: Спортс"

Поторопился ли «Спартак» с Заболотным? Это им решать, конечно. Но красно-белым бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Он больше подходит по стилю. Все хотят, чтобы клуб больше играл в атакующий футбол. Многие болельщики живут еще романцевской эпохой. Все хотят комбинации, стеночки, забегания.

Заболотный впишется в красивую игру? Он будет бороться, может придержать мяч, завершить, а Варди более гибкий. Он умеет играть в футбол«, — сказал бывший главный тренер “Шинника”.

Напомним, Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля на правах свободного агента.