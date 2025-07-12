Инфантино о КЧМ: «Грандиозный успех, началась золотая эра футбола. Некоторые клубы из Европы звонили в ФИФА — хотелось бы видеть “Ливерпуль”, “Милан” и “Барсу”, но есть кри

Перерывы очень важны — посмотрим, что можно сделать, но у нас есть стадионы с крышами, и мы обязательно будем использовать их в дневное время в следующем году [на чемпионате мира].
Я общался с клубами из Европы, которые приехали сюда, и все они были очень довольны. Некоторые европейские команды, не отобравшиеся на турнир, звонили в ФИФА и спрашивали, могут ли они принять участие. Конечно, нам бы хотелось видеть здесь «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан» и «Барселону», но есть квалификационные критерии.
Посмотрим, что принесет нам будущее. Нас критиковали, и мы должны работать лучше.
— Стоит ли ограничивать страну двумя или четырьмя командами?
— Есть много моментов, над которыми мы можем подумать. На данный момент все останется по-прежнему и в 2029 году.
Я уважаю мнение каждого. У меня было свое мнение до начала турнира, и сейчас оно еще больше укрепилось. Это был грандиозный успех, началась золотая эра футбола, — сказал президент ФИФА.