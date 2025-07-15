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Дембеле — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья — 2-й, Ямаль — 3-й, Хакими — 4-й, Салах — 5-й, Мбаппе — 10-й

Спортивный портал представил окончательную версию рейтинга фаворитов на завоевание приза лучшему футболисту года. В список вошли 10 игроков.

Источник: Спортс"

Весь топ-10 выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Рафинья Диас («Барселона»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

8. Фабиан Руис («ПСЖ»);

9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

10. Килиан Мбаппе («Реал»).

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