Дембеле — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья — 2-й, Ямаль — 3-й, Хакими — 4-й, Салах — 5-й, Мбаппе — 10-й

Весь топ-10 выглядит так:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Рафинья Диас («Барселона»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Витинья («ПСЖ»);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
8. Фабиан Руис («ПСЖ»);
9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
10. Килиан Мбаппе («Реал»).
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