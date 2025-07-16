Ямаль надеется оставить после себя наследие, как Месси, Марадона и Роналдиньо: «Это три легенды “Барсы”. Каждый ребенок мечтает быть похожим на них»

— 10-й номер Месси оказывает сильное давление?
— У Месси был свой путь, я надеюсь, что у меня будет свой. Сейчас 10-й номер переходит от Ансу [Фати] к Ламину.
— Надеешься ли ты оставить после себя наследие, как Месси, Марадона или Роналдиньо?
— Я надеюсь на это. Это три легенды клуба. Каждый ребенок мечтает быть похожим на них. Я бы взял все от каждого из них, и я благодарен за то, что они дали клубу, — сказал Ямаль.
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