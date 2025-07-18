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Неймар заступился за Данило по ходу матча в Бразилии. Фанаты «Сантоса» оскорбляли защитника за переход во «Фламенго», форвард крикнул: «Черт возьми, нет! Уважайте, #####»

В четверг «Сантос» на своем поле обыграл «Фламенго» со счетом 1:0 в рамках 14-го тура бразильского чемпионата.

Источник: Спортс"

Во время матча некоторые из болельщиков хозяев освистывали и выкрикивали оскорбления в адрес Данило, выступавшего за «Сантос» в 2010—2011 годах.

Так они выражали недовольство решением игрока перейти во «Фламенго», а не вернуться в их клуб. С трибун бразильца называли «наемником».

По ходу одного из таких эпизодов за Данило вступился Неймар, когда оба футболиста находились у боковой линии. Вингер «Сантоса» прокричал фанатам: «Эй, эй, черт возьми, нет! Уважайте, ##### (блин — Спортс» «)».

Неймар и Данило были частью команды «Сантоса» 2011 года, завоевавшей Кубок Либертадорес.