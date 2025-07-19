От Криштиану Роналду на ЧМ-2018 до КФК. Как умирал мордовский футбол

Неужели нельзя организовать пул спонсоров, как это делается во многих куда меньших городах и регионах? В академии у нас занимается 1000 детей одиннадцати возрастов, работают 30 тренеров. Получаем приглашения от ЮФЛ, хотя многие не проходят по критериям инфраструктуры, занимаем там высокие места. Во второй и первой российской лиге играют 48 выпускников саранского футбола. Где угодно, но не у себя дома. И мальчишкам было бы здорово видеть ориентир в виде профессионального клуба. Сейчас вот мы создали для старшего возраста команду в КФК, нашли спонсора, бюджет 10 миллионов рублей — уже большой плюс мальчишкам. Есть команда «Шумбрат», которую финансирует правительство республики. Есть «Лата» — завод спонсирует. Не лучше ли объединить финансы и усилия трех команд КФК, чтобы заявиться в ПФЛ? Минимальная планка для лицензирования — 25 миллионов рублей. Для нормального выступления нужно 100−120 миллионов рублей. Думаю, их можно найти, если серьезно заняться вопросом. И это было бы невероятно важно для футбола республики, для болельщиков. Сейчас они даже с нашей командой академии отправляются на выезд в Ижевск, чтобы поддержать, они соскучились по футболу.