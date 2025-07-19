От Криштиану Роналду на ЧМ-2018 до КФК. Как умирал мордовский футбол

16,5 миллиарда рублей и 15 тысяч перуанцев
«Пари НН» несколько матчей РПЛ на старте сезона хочет провести на «Мордовия Арене». Помните вообще такую? Да, тот самый 45-тысячник, который принимал матчи ЧМ-2018.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал «СЭ»: «Мне нравится этот вариант. Я считаю, что Саранск заслужил большой футбол. Они наши соседи, друзья. Они находятся близко, поэтому есть возможность организовать логистику для болельщиков».
Пока большой футбол может вернуться на «Мордовия Арену» только так. Первый домашний матч РПЛ «Пари НН» проведет в Казани, а дальше надеются установить систему проверки Fan-ID в Саранске и сыграть какие-то встречи там. О роскошной мордовской арене на время вспомнят, а после возвращения нижегородцев домой снова забудут.
А ведь как красиво все начиналось. Семь лет назад в Саранске был праздник — его захватывали 15 тысяч перуанцев, устроив карнавал и настоящее сумасшествие.
На поле местной арены выходил Криштиану Роналду, не забивал важнейший пенальти и Португалия теряла очки в матче с Ираном. В городе поселилась страна — участница чемпионата мира Панама, оставив после себя роскошную тренировочную базу «Победа».
Да, уже тогда ходили разговоры, мол, для кого вся эта роскошная инфраструктура, но казалось, что такие условия просто обязаны потащить за собой профессиональный футбол. Не для одного же ЧМ строили за 16,5 миллиарда рублей стадион на 44 тысячи зрителей. Тем более что и «Мордовия» как раз встала на путь возрождения — весной того же 2018 года вышла из ПФЛ в ФНЛ.
Однако реальность пока суровая: Саранск — единственный город, участвовавший в проведении мирового чемпионата, который никак не представлен на профессиональном уровне — местные команды играют в КФК.
Что же в столице Мордовии творится с футболом (да и хоккеем тоже), как поживает арена ЧМ-2018, кто виноват и что делать?
Восьмое место с Семиным и Витьком
Начнем с того, как вообще возник вариант с Саранском в связи с мировым чемпионатом. Здесь, конечно, огромную роль сыграл тогдашний губернатор Мордовии Николай Меркушкин. Он в республике был царь и бог, занимая руководящий пост с 1995 по 2012 год. Как раз в год ухода окончательно объявили города, принимающие ЧМ-2018, связав победу Саранска с различными управленческими успехами Меркушкина — высокими показателями на выборах
Виктор Васин и Павел Яковлев, Антон Коченков и Антон Бобер, Евгений Луценко и Марко Ломич — все они выступали в лучшем составе клуба. А на груди красовалась надпись «Мордовцемент» — название компании, которую связывали с Меркушкиным. Хотя сам Николай Иванович к тому времени уже стал губернатором Самарской области — все в том же 2012 году.
Без него дела со спортом в Мордовии покатились под гору. Мне довелось в 2018 и 2019 году помогать Кириллу Панченко в организации в Саранске турнира ДФЛ «Большие звезды светят малым». Тогда динамовский форвард был выбран послом ЧМ-2018 от столицы Мордовии, поскольку сам начинал карьеру в РПЛ в этом клубе, в Саранске встретил будущую супругу Яну. На уровне тренеров академии, директора и работников стадиона «Старт», где играла «Мордовия» в премьер-лиге, мы видели полную поддержку. Со стороны чиновников — практически нулевой интерес. Только участие в церемонии открытия и награждения.
В целом, с одной стороны, это ожидаемо, и на том спасибо. Но с другой — уже тогда в Саранске чувствовалось, что футбол городу не нужен. Это вытекало из всех разговоров с футбольными людьми. Это ощущалось по уровню организации на той же «Мордовия Арене». Словно нет направляющей руки, проводящей системную работу. И, судя по моим сегодняшним разговорам, ничего с тех пор не изменилось.
Единственный предприниматель, который в последние годы пытался возродить мордовский футбол, — Сергей Сиушов. Некогда генеральный директор «Мордовцемента», а теперь один из самых известных бизнесменов республики, который занимается строительством и сельским хозяйством. В 2021 году он создал клуб «Саранск», директором стал руководитель федерации футбола Мордовии Александр Егоров. Тот самый, который был некогда главой судей в РФС. Почему новый клуб, а не продолжение истории «Мордовии»? Прежний был снят с ФНЛ из-за долгов, иметь отношение к которым никто не захотел.
Но и «Саранска» хватило всего на один год. Говорят, что Сиушову в обмен на финансирование футбольного клуба были обещаны некие преференции в бизнес-проектах, однако ответных шагов навстречу он не дождался, честно расплатился со всеми работниками и летом 2022 года закрыл «Саранск».
Нужно 100−120 миллионов рублей
В итоге сейчас футбол в городе представлен только тремя командами в КФК.
О ситуации мы поговорили с Маратом Мустафиным — одним из главных людей в мордовском футболе. Вот мнение экс главного тренера «Мордовии», а сейчас главного тренера академии «Мордовия»:
— Конечно, обидно, что Мордовия не представлена на профессиональном уровне ни одним видом спорта. Еще не так давно и на футболе трибуны ломились, и на хоккее, и другие виды были, а сейчас ничего. При этом инфраструктура у нас просто роскошная, на высочайшем уровне. Я возглавляю академию, мы получаем субсидию, спасибо правительству республики. И в новом прекрасном манеже тренируемся, и на той базе, где жила Панама во время ЧМ-2018. Все поля и стадионы в Саранске в идеальном состоянии. На сборы с удовольствием приезжают разные команды: Андрей Талалаев с «Ахматом» и «Балтикой», сейчас «Ротор» тренируется. Надеюсь, власти найдут возможность, чтобы арены использовались и на профессиональном уровне.
Неужели нельзя организовать пул спонсоров, как это делается во многих куда меньших городах и регионах? В академии у нас занимается 1000 детей одиннадцати возрастов, работают 30 тренеров. Получаем приглашения от ЮФЛ, хотя многие не проходят по критериям инфраструктуры, занимаем там высокие места. Во второй и первой российской лиге играют 48 выпускников саранского футбола. Где угодно, но не у себя дома. И мальчишкам было бы здорово видеть ориентир в виде профессионального клуба. Сейчас вот мы создали для старшего возраста команду в КФК, нашли спонсора, бюджет 10 миллионов рублей — уже большой плюс мальчишкам. Есть команда «Шумбрат», которую финансирует правительство республики. Есть «Лата» — завод спонсирует. Не лучше ли объединить финансы и усилия трех команд КФК, чтобы заявиться в ПФЛ? Минимальная планка для лицензирования — 25 миллионов рублей. Для нормального выступления нужно 100−120 миллионов рублей. Думаю, их можно найти, если серьезно заняться вопросом. И это было бы невероятно важно для футбола республики, для болельщиков. Сейчас они даже с нашей командой академии отправляются на выезд в Ижевск, чтобы поддержать, они соскучились по футболу.
Вопросы губернатору
Чем же живет последние годы «Мордовия Арена»? Есть хорошая новость — стадион действительно в полном порядке, он не зарастает травой и не разваливается. Все тот же красавец, каким и был в 2018-м. Как рассказал мне один из инспекторов РПЛ: «Если ряд других арен, построенных под ЧМ-2018, действительно проблемные — где-то что-то размывало, шли трещины, приходилось ремонтировать и доделывать, то “Мордовия Арена” — образцовая. Все сделано не в авральном режиме — по уму, крепко и надежно».
Вот только события на стадионе в основном местного значения. В 2025 году на «Мордовия Арене» прошли: соревнования республики по дартсу, всероссийские соревнования «Кубок Мордовии по дартсу», Кубок Мордовии по бодибилдингу, семейный чемпионат по оказанию первой помощи, «Зеленый марафон», мастер-класс по ММА. Здесь же играет домашние матчи чемпионата России по регби «Локомотив»… из Пензы. Пока родной стадион на реконструкции, этот клуб принимает соперников в Саранске.
В общем, жизнь теплится, но уровень не тот, которого достойна такая арена.
Собираются ли в Мордовии что-то менять?
Тему мордовского спорта хотелось, конечно, обсудить с губернатором Мордовии Артемом Здуновым. В приемной попросили прислать вопросы, что и было сделано. Вот они.
— Как Вы оцениваете наследие ЧМ-2018 для Мордовии? В чем его удается использовать, какие есть проблемы?
— Как обстоят дела с использованием «Мордовия Арены»?
— Почему футбольный клуб «Мордовия» не представлен в профессиональном футболе?
— Есть ли планы по возрождению футбольного клуба с учетом того, что есть необходимая инфраструктура, есть традиции, а в РПЛ с нынешним уровнем маркетинга клубы сами зарабатывают не менее 500 миллионов рублей в год и при скромной жизни не так далеки от самоокупаемости?
— Возможны и рассматриваются ли какие-то модели государственного содержания, частно-государственного (когда предприятиям даются преференции при условии спонсирования спорта) или частного содержания футбольного клуба?
— В Саранске недавно введен в эксплуатацию ледовый дворец, который по параметрам подходит для КХЛ. Нет ли планов по возрождению хоккейного клуба?
— Какова ситуация с профессиональными клубами, за которые могли бы болеть жители города, в других видах спорта? Какие есть задумки и приоритеты?
Ответ министра спорта
Спустя 34 дня, когда я уже перестал ждать, пришел ответ. Правда, не от губернатора, а за подписью министра спорта Мордовии Никиты Ларькова. Публикуем полностью.
«Информация для издания “Спорт-Экспресс”:
Чемпионат мира 2018 года, ставший самым масштабным и значимым событием для Республики Мордовия, оказал огромное влияние на социально-экономическое развитие региона.
Благодаря главному турниру мирового футбола в Мордовии была качественно улучшена транспортная инфраструктура (построены новые дороги и развязки, реконструированы пешеходные мосты на жд станциях в гг. Саранск и Рузаевка, реконструирована взлетно-посадочная полоса и построен новый пассажирский терминал аэропорта Саранска), капитально отремонтированы отдельные учреждения здравоохранения, модернизирована система водоснабжения и водоотведения, а также инфраструктура энергоснабжения.
Отдельно стоит отметить мероприятия по обновлению гостиничной инфраструктуры, в рамках которых построены четыре новых гостиницы, одна из них впоследствии трансформирована в жилой комплекс. Несмотря на существенный (для относительно небольшого города) прирост номерного фонда, в настоящее время в гостиничном секторе отмечается довольно высокая и постоянная загрузка, что обеспечивается, прежде всего, за счет проведения в республике спортивных мероприятий межрегионального и всероссийского уровня.
Также в регионе построены и модернизированы тренировочные площадки. В рамках программы «Наследие» и в целях эффективного использования площадок на тренировочных полях регулярно проводятся спортивные мероприятия и тренировочные занятия. В числе прочего с 2020 года проведены всероссийские турниры по футболу, финалы спартакиад среди учащихся и молодежи, учебно-тренировочные сборы футбольных клубов, участвующих в чемпионатах РПЛ, ФНЛ, МФС «Приволжье».
В свободное время на тренировочных площадках оказываются физкультурно-спортивные услуги юридическим и физическим лицам.
Главным же наследием чемпионата, безусловно, является стадион «Мордовия Арена», на котором проведено четыре матча группового этапа мундиаля, а также отборочные матчи национальной и молодежной сборных России в 2019 году.
Стадион «Мордовия Арена» является самым крупным спортивным объектом Республики Мордовия, одним из наиболее узнаваемых мест и главных достопримечательностей, местом притяжения жителей и гостей города.
С декабря 2019 года стадион закреплен на праве оперативного управления за ГАУ РМ «Республиканский спортивно-тренировочный центр “Старт”.
С момента его передачи в республиканскую собственность команда стадиона оперативно включилась в активную работу по эффективному использованию главного спортивного объекта.
Стратегией развития стадиона определены основные задачи развития стадиона, в числе которых проведение массовых мероприятий, реализация коммерческих площадей, привлечение стратегических партнеров и формирование положительного имиджа.
В рамках реализации этих задач на стадионе:
— ежегодно проводится 120−150 спортивных, культурных, деловых и иных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня (в 2025 году стадион выступает домашней ареной для регбийного клуба «Локомотив-Пенза», который в рамках чемпионата России по регби проведет на стадионе 11 матчей);
— осуществляется работа по привлечению арендаторов (в настоящее время заключены договоры аренды с 41 арендатором, на стадионе работают спортивные секции и клубы, семейные центры спортивно-развлекательного досуга, количество посетителей (систематически занимающихся) в них составляет 3 710 человек,
— выстраиваются отношения со стратегическими партнерами стадиона, как регионального, так и федерального уровней, в том числе с банками, страховыми организациями, букмекерскими компаниями, крупными производственными холдингами.
Помимо использования стадиона по прямому назначению, управляющая компания активно задействует его инфраструктуру и прилегающую территорию для всестороннего развития объекта.
Так, с 2020 года осуществляется реализация проекта «Мордовия Арена — Территория активности». К концу 2023 года в рамках проекта установлены: воркаут-зона, футбольная площадка с искусственным покрытием, скейт-парк, где можно кататься на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ и трюковых самокатах.
Закрытая территория стадиона — идеальное место для отдыха семей с детьми. Масштабные площади и зонирование площадей дают возможность разным группам населениям проводить досуг на свежем воздухе в рамках города с пользой для здоровья.
Продолжается работа по озеленению периметра стадиона в процессе благоустройства города Саранска. Также проводятся работы по наполнению территории разными активностями и зонами отдыха (кинополе, батутный парк, детские игровые аттракционы), что в свою очередь должно дать для бизнеса новые точки роста, распространения товаров и услуг населению.
Тем не менее главное условие для устойчивого развития спортивного объекта — наличие профессионального футбольного клуба и использование стадиона в качестве «якорной» площадки для него.
После ликвидации футбольных клубов «Мордовия» и «Саранск» перед руководством республики и футбольным сообществом встал вопрос о создании нового футбольного клуба, поскольку запрос на наличие в регионе своей команды мастеров был и остается у нашего общества.
Для решения задачи группой энтузиастов была сформирована новая футбольная команда «Шумбрат». В 2024 году в своем первом сезоне клуб стал победителем чемпионата Приволжского федерального округа среди мужских команд (МФС «Приволжье», 3 дивизион). С учетом спортивного принципа победа в указанном турнире давала ФК «Шумбрат» право подать заявку для участия в LEON-Первенстве России по футболу среди команд второй лиги.
Между тем, с учетом определенных сложностей с региональным бюджетом и в отсутствие спонсоров, готовых взять на себя содержание команды, ФК «Шумбрат» не смог провести заявочную кампанию для участия в профессиональной лиге, в связи с чем свой новый сезон начал вновь в системе МФС «Приволжье».
Конечно, задачу возрождения в регионе профессионального футбола никто не снимает, однако для того, чтобы это произошло в ближайшем будущем, должны совпасть все звезды. Прежде всего, мы ищем и надеемся на появление серьезных инвесторов, готовых вложиться в команду, поскольку ее содержание за счет республики достаточно сложно осуществить.
Создание профессионального хоккейного клуба также является одной из актуальных задач в перспективе. Однако, как ранее отмечалось, с учетом непростой финансово-экономической ситуации в республике, а также ввиду отсутствия возможности привлечения внебюджетных средств, данная задача пока не имеет определенного срока выполнения.
В настоящее время лучшие представители мордовского хоккея — хоккейный клуб «МГУ-Талина» выступает в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.
В других игровых видах спорта Мордовия представлена:
мужской волейбольной командой «Отикэнерго-Мордовия», выступающей в чемпионате России ЦФО I лиги,
женской волейбольной командой «Атемар», которая выступает в чемпионате России 1 лиги ПФО,
женской баскетбольной командой «Атриника», являющейся победительницей чемпионата ПФО и УФО прошедшего сезона.
Кроме того, студенческие команды республики участвуют во всероссийских соревнованиях по баскетболу, баскетболу 3×3, волейболу, футболу".
Долги в 55,9 миллиарда и оптимизм
Минспорта республики не обнадежило в плане перспектив профессиональных клубов. С другой стороны, отметим и очевидные сложности региона.
Низшая точка падения Мордовии пришлась на 2018-й год, когда долг республики, по данным Минфина, составил 55,9 миллиарда рублей. Из них долг по кредитам Минфина — 30 миллиардов, коммерческий долг (банковские кредиты и облигационные займы) — 24,2 миллиарда. Соотношение долга и собственных доходов — 226%. Это был с большим отрывом худший показатель в России. Для сравнения, у следующей Хакасии — 136%.
Мордовия оказалась в преддефолтном состоянии. Вложения для проведения ЧМ-2018 сыграли свою серьезную роль, но показатель долга к доходам превышал 100% уже в 2010 году.
В итоге в 2018 году на республику были наложены штрафные санкции и введен запрет на капитальные вложения. Он снят только в 2022-м.
И в целом ситуация значительно оздоровилась: впервые за 16 лет у Мордовии отсутствует долг перед коммерческими банками — в декабре 2024-года был погашен последний транш.
Теперь долг республики состоит лишь из задолженности по бюджетным кредитам, общий объем которой по состоянию на 1 января 2025 года составлял 30,5 миллиарда рублей (было, напомню, 55,9). Общая долговая нагрузка по итогам 2024-го — 58,1% (вместо 226%), что является рекордно низким показателем с 2009 года.
Возможно, на фоне этих финансовых успехов и до профессиональных клубов руки в Мордовии дойдут. Один высокопоставленный местный чиновник, пожелав остаться в тени, так ответил на вопрос о перспективах футбольного клуба: «Конечно, мы все ждем возрождения “Мордовии”, но нужны инвесторы, крупные компании, а их пока нет. Что касается республиканского бюджета, то мы только-только начали вылезать из сложнейшей долговой ситуации. Не сомневаюсь, что футбол вернется, “Мордовия Арена” будет задействована, вопрос времени. Надо только чуть покрепче встать на ноги».
С момента чемпионата мира Мордовия уже семь лет встает «покрепче на ноги». Теперь по долговой нагрузке республика — не худший регион России с огромным отрывом, а пятый в стране, и с каждым годом ситуация только улучшается.
Думается, самое время вспомнить о профессиональном спорте — очень странно, когда в большой республике нет ни одной (!) профессиональной команды по игровым видам спорта. Тем более что Саранск обладает роскошными инфраструктурными возможностями на зависть многим другим регионам. Грех такие не использовать.
А местные жители, заждавшиеся возможности поболеть за своих на серьезном уровне, мальчишки и девчонки, занимающиеся футболом, хоккеем, баскетболом и мечтающие играть в родном городе, будут только счастливы.