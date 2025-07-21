Де Хеа о Роналду: «Зверь с духом соперничества. В истории были один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два — но попробуй делать это в течение 20 лет»

Ему 40 лет, но он по-прежнему забивает голы и выигрывает титулы. Он зверь с духом соперничества. То, как он следит за собой, просто невероятно. В истории были всего один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два — но попробуй делать это в течение 20 лет, — сказал вратарь «Фиорентины».