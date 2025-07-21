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Де Хеа о Роналду: «Зверь с духом соперничества. В истории были один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два — но попробуй делать это в течение 20 лет»

— Вы думаете о том, что могли стать вратарем «Реала»? Вы были близки к этому в 2015 году, но все сорвалось из-за задержки с подписанием контракта. Вы хотя бы прошли медосмотр?

Источник: Спортс"

— После завершения карьеры я расскажу о том, что произошло в тот день. В конце концов, этого не произошло, и я думаю, что когда что-то случается, на это есть причина: я остался в Манчестере и был очень счастлив. Это мой дом, и я думаю, что все сложилось удачно.

Туда перешел Куртуа, который перед этим стал вратарем «Атлетико» именно благодаря моему уходу. Он проявил себя очень хорошо, и я рад за него.

— Вы могли поиграть с Криштиану Роналду и раньше, но все равно пересеклись с ним в Манчестере.

— Я улыбнулся, узнав, что кто-то не понял комментарий, который я оставил под постом о продлении его контракта с «Аль-Насром». Криштиану — зверь, но я знаю, что говорю вам то, что вы уже слышали.

Ему 40 лет, но он по-прежнему забивает голы и выигрывает титулы. Он зверь с духом соперничества. То, как он следит за собой, просто невероятно. В истории были всего один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два — но попробуй делать это в течение 20 лет, — сказал вратарь «Фиорентины».