Снейдер считает, что «Золотой мяч» не всегда достается лучшим: «Иногда играет роль популярность или твой клуб. Рибери в 2013-м и Левандовски в 2020-м заслуживали его»

— Да, не всегда. Иногда играет роль популярность или клуб, за который ты играешь. Есть такие игроки, как Рибери в 2013 году или Левандовски в 2020-м, которые заслуживали его, — сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов.