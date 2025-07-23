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Снейдер считает, что «Золотой мяч» не всегда достается лучшим: «Иногда играет роль популярность или твой клуб. Рибери в 2013-м и Левандовски в 2020-м заслуживали его»

— Когда упоминается «Золотой мяч», многие вспоминают Уэсли Снейдера и 2010 год — грустно, что вы его не выиграли?

Источник: Спортс"

— Честно говоря, да, мне грустно. Это был исключительный год для меня: Лига чемпионов, два внутренних титула и финал чемпионата мира. Я чувствовал, что выложился по полной. Но его выиграл Месси, а он великий игрок.

Однако то, что люди вспоминают про меня, означает, что они видели, что я сделал, и это самое главное.

— Как вы думаете, «Золотой мяч» не всегда достается лучшему игроку?

— Да, не всегда. Иногда играет роль популярность или клуб, за который ты играешь. Есть такие игроки, как Рибери в 2013 году или Левандовски в 2020-м, которые заслуживали его, — сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов.

«Золотой мяч» в 2013 году выиграл Криштиану Роналду, в 2020-м награда не вручалась из-за пандемии коронавируса. Через год приз завоевал Лионель Месси, Роберт Левандовски занял 2-е место в голосовании.

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