Воспитанник «Барселоны» Мухика: «Играй Ямаль в эпоху Месси, Неймара и остальных, он не был бы так стабилен. Всем нынешним воспитанниеам немного повезло»

— Всем ребятам, проходящим сейчас через академию, немного повезло — не просто повезло, потому что они очень хороши и заслужили это, — в том числе и из-за ситуации в клубе. Если бы Ламин попал туда в эпоху Месси, Неймара и всех остальных, не думаю, что он не добился бы успеха, но у него наверняка не было бы такой стабильности, — сказал воспитанник «Барселоны», ныне выступающий за «Аль-Садд».