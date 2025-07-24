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Воспитанник «Барселоны» Мухика: «Играй Ямаль в эпоху Месси, Неймара и остальных, он не был бы так стабилен. Всем нынешним воспитанниеам немного повезло»

— Вы попали в резервную команду в очень юном возрасте. Не знаю, не привело ли это вас в такой восторг от выступления за первую команду.

Источник: Спортс"

— Это правда, что все случилось очень быстро, потому что я сразу перешел в «Барсу Б», остался там, в 17 лет провел предсезонку с первой командой, забил гол и так далее. Но на самом деле в то время это было практически невозможно, потому что на моей позиции в атаке были суперзвезды. Там были лучшие в мире: Неймар, Луис Суарес, Месси.

Хорошей новостью было то, что мы могли наслаждаться ими, быть рядом с ними и учиться у них. Плохо, что с их присутствием, очевидно, оставалось меньше шансов.

— Ситуация отличается от того, как получилось с Ламином [Ямалем], Берналем или Кубарси.

— Всем ребятам, проходящим сейчас через академию, немного повезло — не просто повезло, потому что они очень хороши и заслужили это, — в том числе и из-за ситуации в клубе. Если бы Ламин попал туда в эпоху Месси, Неймара и всех остальных, не думаю, что он не добился бы успеха, но у него наверняка не было бы такой стабильности, — сказал воспитанник «Барселоны», ныне выступающий за «Аль-Садд».

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