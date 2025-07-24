Мбаппе подтвердил, что получит 10-й номер в «Реале»

На своей странице в твиттере Мбаппе опубликовал пост с числом «10».
Скриншот: x.com/KMbappe.
Француз перешел в «Реал» прошлым летом. В 59 матчах за клуб во всех турнирах Мбаппе забил 44 гола и выиграл «Золотую бутсу» сезона-2024/25.
Ранее сообщалось, что французский нападающий сменит 9-й номер на 10-й со следующего сезона. На этот номер также претендовал Арда Гюлер.
На своей странице в твиттере Мбаппе опубликовал пост с числом «10».
Скриншот: x.com/KMbappe.
Француз перешел в «Реал» прошлым летом. В 59 матчах за клуб во всех турнирах Мбаппе забил 44 гола и выиграл «Золотую бутсу» сезона-2024/25.