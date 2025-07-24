Сборная МЛС без Месси и Альбы обыграла команду чемпионата Мексики (3:1) в матче звезд. Американская лига выиграла 3 из 4 таких игр

Футболисты «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба пропустили матч и по правилам МЛС могут быть дисквалифицированы.
За мексиканского чемпионата сыграл защитник Серхио Рамос — он представлял «Монтеррей».
Добавим, что в четырех таких матчах команда МЛС одержала три победы.
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Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.Читать дальше