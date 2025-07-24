Неймар повздорил с фанатом «Сантоса» после поражения от «Интернасьонала». Форвард отпраздновал незабитый гол во 2-м тайме — вратарь совершил сэйв после его удара

Отмечается, что в одном из эпизодов 2-го тайма Неймар говорил что-то в сторону той же трибуны — момент попал в трансляцию матча. Напряженность между форвардом «Сантоса» и болельщиками возникла вскоре после того, как Неймару не удалось сравнять счет — вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет после удара бразильца отбил мяч в штангу, а затем накрыл его на линии ворот. При этом Неймар уже праздновал гол перед трибунами.