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Неймар повздорил с фанатом «Сантоса» после поражения от «Интернасьонала». Форвард отпраздновал незабитый гол во 2-м тайме — вратарь совершил сэйв после его удара

«Сантос» уступил «Интернасьоналу» (1:2) в домашнем матче 16-го тура бразильской Серии А.

Источник: Спортс"

После финального свистка Неймар направился к трибунам, где поругался с одним из болельщиков «Сантоса», сообщает Globo Esporte. Конфликт прекратился после вмешательства голкипера «Сантоса» Жоао Пауло.

Отмечается, что в одном из эпизодов 2-го тайма Неймар говорил что-то в сторону той же трибуны — момент попал в трансляцию матча. Напряженность между форвардом «Сантоса» и болельщиками возникла вскоре после того, как Неймару не удалось сравнять счет — вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет после удара бразильца отбил мяч в штангу, а затем накрыл его на линии ворот. При этом Неймар уже праздновал гол перед трибунами.

После поражения «Сантос» опустился на 17-е место в таблице и идет в зоне вылета.