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Холанд не исключает переход в МЛС в будущем: «То, что делает Месси и сделал Бекхэм — невероятно. Никогда не знаешь, что принесет будущее»

В начале этого года нападающий, которому в июле исполнилось 25 лет, продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.

Источник: Спортс"

"Никогда не знаешь, что принесет будущее.

То, что Месси делает сейчас, невероятно. И то, что сделал Бекхэм, тоже потрясающе", — отметил Холанд.

Лионель Месси играет в американском чемпионате за «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. С 2007 по 2012 год экс-полузащитник сборной Англии выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Холанд о Месси и Роналду: «Никто никогда не побьет их рекорды. Даже я».

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