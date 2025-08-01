Холанд не исключает переход в МЛС в будущем: «То, что делает Месси и сделал Бекхэм — невероятно. Никогда не знаешь, что принесет будущее»

"Никогда не знаешь, что принесет будущее.
То, что Месси делает сейчас, невероятно. И то, что сделал Бекхэм, тоже потрясающе", — отметил Холанд.
Лионель Месси играет в американском чемпионате за «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. С 2007 по 2012 год экс-полузащитник сборной Англии выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Холанд о Месси и Роналду: «Никто никогда не побьет их рекорды. Даже я».
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