Проэнса о Роналду, раскритикованном за пропуск похорон Жоты: «Это несправедливо, Криштиану с первого часа был рядом, больше всех поддерживал семью Диогу и сильнее всех переживал»

Повторю: то, что говорят о нашем капитане Криштиану Роналду, несправедливо. Он был одним из тех, кто сильнее всех переживал, тем более что он был настоящим товарищем Жоты. Его физическое отсутствие ничего не значит, потому что он никогда не оставлял эту семью", — подчеркнул Проэнса в интервью Expresso.