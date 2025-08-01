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Проэнса о Роналду, раскритикованном за пропуск похорон Жоты: «Это несправедливо, Криштиану с первого часа был рядом, больше всех поддерживал семью Диогу и сильнее всех переживал»

Педру Проэнса отреагировал на критику, с которой 40-летний форвард «Аль-Насра» столкнулся после того, как не посетил похороны Диогу Жоты.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что Роналду пропустил прощальную церемонию по согласованию с семьей усопшего, чтобы не привлекать дополнительного внимания СМИ.

"Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сказать, что крайне несправедливо утверждать, будто Криштиану каким-то образом проявил отстраненность в этой ситуации. С первого часа наш капитан был с нами, был одним из тех, кто больше всего поддерживал нашу семью в сборной и кровную семью самого Жоты.

Повторю: то, что говорят о нашем капитане Криштиану Роналду, несправедливо. Он был одним из тех, кто сильнее всех переживал, тем более что он был настоящим товарищем Жоты. Его физическое отсутствие ничего не значит, потому что он никогда не оставлял эту семью", — подчеркнул Проэнса в интервью Expresso.

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