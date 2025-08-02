232 зрителя посетили матч «Пари НН» — «Локомотив» в Грозном

Матч проходил в Грозном на «Ахмат-Арене». Нижегородцы не могут принимать матчи на домашнем стадионе из-за ремонта.
Сегодняшнюю игру в столице Чечни посетили 232 зрителя.
Пустота дня: трибуны на «Пари НН» — «Локо». Играли в Грозном.
Встреча 3-го тура Мир РПЛ завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.
Матч проходил в Грозном на «Ахмат-Арене». Нижегородцы не могут принимать матчи на домашнем стадионе из-за ремонта.
Сегодняшнюю игру в столице Чечни посетили 232 зрителя.
Пустота дня: трибуны на «Пари НН» — «Локо». Играли в Грозном.