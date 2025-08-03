Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.55
П2
28.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.20
П2
36.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.75
П2
5.90
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.35
П2
5.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.12
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.05
П2
2.35
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Невин о Палмере: «Сравнение с Зиданом может быть уместным, Коул — игрок мирового класса. Он может выйти на следующий уровень, но с Роналду и Месси несправедливо сравнивать никого»

"Сравнение Коула Палмера и Зинедина Зидана было уместным год назад. В прошлом году оно было неуместным, но может снова стать таковым.

Источник: Спортс"

Послушайте, он, безусловно, игрок мирового класса. Он еще очень молод. Помните, на Евро, когда играли другие, Коул, казалось, сидел на скамейке запасных. И я думал: «Что вы делаете? Зачем вы это делаете?» Он должен быть в составе.

Неважно, сексуальный ли ты игрок, важно делать дело. Думаю, практически любая команда мира была бы очень рада подписать его. Вот определение игрока мирового класса.

Он на своем уровне. Но не стоит сравнивать никого с Криштиану Роналду и Лионелем Месси — это несправедливо. Но что касается выхода на следующий уровень, думаю, он уже довольно близок к этому, однако нужно продолжать год за годом.

В этом сезоне ему помогут игроки, которые его окружают, Эстевао и Джейми Гиттенс. Они, вероятно, помогут ему и всем остальным стать сильнее«, — сказал Compare.bet бывший вингер “Челси”.