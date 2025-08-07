Ромелу Лукаку: «Месси, Роналду, Левандовски и Ибрагимович великолепны, но пример для меня — Бензема, выигравший “Золотой мяч” после 32 лет»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
8.44
X
5.70
П2
1.31
Футбол. Кубок России
13:30
Бурятия
:
Иркутск
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.81
П2
1.28
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
Уралец-ТС
Все коэффициенты
П1
4.58
X
4.02
П2
1.68
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.90
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.40
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.49
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.35
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.46
П2
3.07
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.50
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.76
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.75
П2
3.20
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.80
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.52
П2
6.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.80
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.58
П2
2.68
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.04
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.48
П2
2.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
35.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.50
П2
3.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.60
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.45
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.09
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.80
П2
2.13
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.70
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
:
Бешикташ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Рапид В
:
Данди Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.25
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.64
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ларн
:
Санта-Клара
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.41
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Маккаби Хайфа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.12
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ницца
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фейеноорд
2
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лех
1
:
Црвена Звезда
3
П1
X
П2

Ромелу Лукаку: «Месси, Роналду, Левандовски и Ибрагимович великолепны, но пример для меня — Бензема, выигравший “Золотой мяч” после 32 лет»

— В 32 года, имея статус топ-футболиста, можно ли продолжать совершенствоваться?

Источник: Спортс"

— Конечно, для этого у нас есть все необходимое. У меня дома даже есть тренажерный зал.

Есть такие великолепные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович, но пример для меня — это Карим Бензема, который выиграл «Золотой мяч» после 32 лет.

Нужно смотреть вперед с правильным настроем. Леброн Джеймс тоже так говорит, — сказал нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку.

