Мостовой об игре в хоккей: «Я всю жизнь играю в гала-матчах, и все довольны и рады. Мы профессионалы внутри, не подведем никогда»

— Это два самых популярных вида спорта. Так же, как и многие хоккеисты играют в футбол. Другое дело, что Димка и Ромка наверняка тоже катались, где-то занимались, поэтому они хорошо играют в хоккей.
— Кто, на ваш взгляд, лучше всего из футболистов играет в хоккей?
— Все по-разному. Не забывайте, у нас разница в возрасте большая. Одно дело, когда тебе 30 лет, а другое дело, когда тебе 50. Поэтому лучше спрашивать у тех людей, которые смотрят со стороны. По крайней мере, я всю жизнь играю в гала-матчах, и все довольны и рады. Мы профессионалы внутри, мы не подведем никогда.
— Какой хоккейный матч вам запомнился? Вы и на Матче звезд КХЛ играли [в 2023 году].
— У меня много таких матчей было, и Матч звезд запомнился. Другое дело, что мы были в роли тренеров. На лед выходили, но немного, там профессиональные молодые хоккеисты катались, — сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России.